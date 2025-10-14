circle x black
Mondiali 2026: dall'Argentina a Qatar e Capo Verde, tutte le nazionali già qualificate

Se tante selezioni dovranno staccare il pass per il torneo nelle prossime partite, tante altre possono già festeggiare

Leo Messi - Fotogramma/IPA
Leo Messi - Fotogramma/IPA
14 ottobre 2025 | 21.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sorprese clamorose, solite big, grandi ritorni. Si delinea pian piano il quadro delle nazionali qualificate ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti e le selezioni da attenzionare non mancano. Se tante squadre vanno ancora a caccia del pass per il torneo (o dei playoff), tante altre aspettano con tranquillità la prossima estate. Dall'Argentina, campione del mondo in carica, a Qatar e Capo Verde, passando per Brasile, Uruguay ed Egitto, ecco l'elenco delle qualificate (finora) ai Mondiali 2026.

Mondiali 2026, le squadre qualificate

Ecco l'elenco di tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico:

Stati Uniti (Paese ospitante)

Canada (Paese ospitante)

Messico (Paese ospitante)

Giappone

Nuova Zelanda

Iran

Argentina

Uzbekistan

Corea del Sud

Giordania

Australia

Brasile

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marocco

Tunisia

Egitto

Algeria

Ghana

Capo Verde

Sudafrica

Qatar

