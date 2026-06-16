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Mondiali 2026, Neymar diventerà papà per la quinta volta, in arrivo una bambina

L'annuncio da parte dell'attaccante e dalla compagna e tre dei suoi figli in un video

Neymar - Ipa
Neymar - Ipa
16 giugno 2026 | 11.01
Redazione Adnkronos
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Il brasiliano Neymar diventerà padre per la quinta volta, come annunciato dal campione della nazionale verdeoro e la sua compagna Bruna Biancardi in un video pubblicato su YouTube e sui social, in cui la coppia ha anche rivelato il sesso del nascituro, confermando di aspettare un'altra bambina.

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L'attaccante della nazionale di Ancelotti, impegnato ai Mondiali 2026 ha scherzato sul fatto di essere diventato padre di quattro figlie: "Ho intenzione di formare una band e, da oggi in poi, si chiamerà Spice Girls". Nel video il numero 10 della nazionale brasiliana, l'influencer e i figli Davi Lucca, Mavie e Mel si sono bendati gli occhi e si sono dipinti il corpo di rosa per rivelare il sesso del bambino.

Il calciatore è anche padre di Davi Lucca, nato dalla sua relazione con Carol Dantas, oltre a Mavie e Mel, avute con Bruna Biancardi, e di Helena, nata dalla relazione con l'influencer Amanda Kimberlly. Lo scorso luglio hanno festeggiato la nascita di Mel, la quarta figlia dell'attaccante del Santos. Neymar ha dovuto saltare l'esordio mondiale con il Marocco perchè sta ancora recuperando dall'infortunio al polpaccio e si sta preparando per le prossime gare.

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Neymar polpaccio Brasile Ancelotti Mondiali 2026
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