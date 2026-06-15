"L'Italia merita di andare ai Mondiali, mi spiace che non ci sia neppure questa volta, tiferò per il mio Paese, per l'Argentina. Sinora ci sono state partite equilibrate, belle da vedere, attendo dopodomani la prima dell'Argentina, dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar e non sarà semplice, ma ci proveremo". E' quanto ha risposto ai cronisti l'ex terzino della nazionale argentina e dell'Inter, Javier Zanetti, a margine della presentazione della serata benefica legata alla sua fondazione P.U.P.I che si terrà a Napoli il 26 settembre.