circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli

A Tokyo torna in pista la fuoriclasse azzurra nelle batterie dei 5000 metri

Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
18 settembre 2025 | 00.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 18 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto sulla stella azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming.

Mondiali atletica oggi, gli italiani in gara

Ecco il programma di oggi, giovedì 18 settembre, ai Mondiali di atletica a Tokyo:

12:05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

12:15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini

12:58 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

14:45 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici

Mondiali atletica, dove vedere italiani

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali atletica programma Mondiali Mondiali atletica oggi Nadia Battocletti
Vedi anche
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Draghi: "L'Europa si trova in una situazione difficile"
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza