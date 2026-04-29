circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, nuove regole per i cartellini: l'annuncio della Fifa

Il Consiglio della Fifa ha confermato la modifica al regolamento

Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
Gianni Infantino - Fotogramma/IPA
29 aprile 2026 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Cambiano le regole del calcio per i prossimi Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. In linea con il nuovo format a 48 squadre (con un turno a eliminazione diretta in più), il Consiglio della Fifa ha confermato una modifica al regolamento relativamente ai cartellini. La motivazione alla base della decisione? Semplice. Con più partite nel torneo, il massimo organismo del calcio ha cercato di limitare il rischio di squalifiche per somma di ammonizioni dei giocatori. Una sorta di tutela per i calciatori, ma anche per lo show, per evitare il 'pericolo' di non vedere in campo i campioni nelle partite più importanti. Insomma, una scelta strategica con un obiettivo preciso.

CTA

Ma come funzionerà dunque adesso? Intanto, ogni ammonizione ricevuta durante i gironi verrà eliminata prima dei sedicesimi di finale. Stessa cosa dopo i quarti di finale, per far sì che nessuno debba saltare la finale del Mondiale per un giallo in semifinale (a meno che non ci sia espulsione diretta).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali Mondiali calcio Fifa nuove regole Mondiali
Vedi anche
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza