Succede di tutto nei primi minuti del big match del gruppo L
Succede di tutto nei primi minuti di Inghilterra-Croazia ai Mondiali oggi, mercoledì 17 giugno. Al 9', Modric commette un fallo ingenuo in area di rigore su Madueke e l'arbitro concede il calcio di rigore agli inglesi senza pensarci. Sul dischetto va il capitano Harry Kane, che però si fa ipnotizzare da Livakovic: il portiere croato para, tiene il risultato fermo sullo 0-0 ed esulta con i suoi. La sua felicità dura però solo pochi secondi, visto che il direttore di gara Clement Turpin fa ripetere l'esecuzione per per colpa di un movimento in anticipo con i piedi del portiere croato.
Drama here in Arlington, Texas, as England captain Harry Kane has his initial penalty saved by Croatia keeper Livakovic before referee orders the spot kick to be retaken… pic.twitter.com/qk9FlNEOtc— Layth (@laythy29) June 17, 2026
A quel punto, Kane torna sul dischetto. E stavolta non sbaglia, portando in vantaggio l'Inghilterra dopo 13 minuti di gioco.