L'idea di un autista messicano, che ha deciso di far vedere sul suo mezzo le gare della Coppa del Mondo, ha fatto subito il giro del web

I Mondiali 2026 continuano a regalare sorprese dentro e fuori dal campo. In Messico, un autista è diventato l'autore di una trovata geniale, diventata presto virale sui social. Quale? Trasmettere tutte le partite della Coppa del Mondo, dai padroni di casa del Messico a Stati Uniti, Canada, Germania e Brasile, sul suo bus. Un modo per far vivere ancora di più l'atmosfera della rassegna, anche a chi non ha la possibilità di andare a vedere gli eventi dal vivo.

A bus driver in Mexico has gone viral for streaming World Cup matches to passengers during his route. 🇲🇽



This might genuinely be the greatest public transport service on Earth.pic.twitter.com/A7GqBz3dnH — Football Talk (@FootballTalkHQ) June 16, 2026

La trovata ha riscosso grande successo, come mostrato dai commenti divertiti di tanti utenti sui social: "Trovata pazzesca". E ancora, scrive qualcuno: "Questo è il miglior autobus del mondo". Chi dovrà fare attenzione è però l'autista, che tra un gol e l'altro potrebbe distrarsi alla guida.