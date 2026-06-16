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Mondiali, la trovata geniale di un autista in Messico: partite trasmesse sui bus - Video

L'idea di un autista messicano, che ha deciso di far vedere sul suo mezzo le gare della Coppa del Mondo, ha fatto subito il giro del web

Le partite sui bus in Messico - X
Le partite sui bus in Messico - X
16 giugno 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 continuano a regalare sorprese dentro e fuori dal campo. In Messico, un autista è diventato l'autore di una trovata geniale, diventata presto virale sui social. Quale? Trasmettere tutte le partite della Coppa del Mondo, dai padroni di casa del Messico a Stati Uniti, Canada, Germania e Brasile, sul suo bus. Un modo per far vivere ancora di più l'atmosfera della rassegna, anche a chi non ha la possibilità di andare a vedere gli eventi dal vivo.

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La trovata ha riscosso grande successo, come mostrato dai commenti divertiti di tanti utenti sui social: "Trovata pazzesca". E ancora, scrive qualcuno: "Questo è il miglior autobus del mondo". Chi dovrà fare attenzione è però l'autista, che tra un gol e l'altro potrebbe distrarsi alla guida.

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