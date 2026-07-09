circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, oggi al via i quarti: il programma delle partite e dove vederle

Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022

La Coppa del Mondo - IPA
La Coppa del Mondo - IPA
09 luglio 2026 | 07.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi, giovedì 9 luglio, iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022 (allora, a vincere erano stati i Bleus per 2-0). Poi, altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Ecco il programma delle partite, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Mondiali, il programma dei quarti

Ecco il programma di tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2026:

Giovedì 9 luglio

Ore 22, Francia-Marocco (Rai e Dazn)

Venerdì 10 luglio

Ore 21, Spagna-Belgio (Rai e Dazn)

Sabato 11 luglio

Ore 23, Norvegia-Inghilterra (Rai e Dazn)

Domenica 12 luglio

Ore 3, Argentina-Svizzera (Rai e Dazn)

Mondiali, dove vedere i quarti di finale

I quarti di finale Mondiali 2026 sono trasmessi in chiaro sui canali Rai e su Dazn, che permetterà di seguire tutte le partite del torneo. Le partite si potranno seguire anche in streaming su RaiPlay e sull'app Dazn.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mondiali quarti Mondiali Mondiali 2026 Mondiali 2026 oggi
Vedi anche
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video
News to go
Trasporto aereo: attivato Garante prezzi per aumento anomalo biglietti
Norvegia-Inghilterra al vertice Nato, il siparietto dei premier Starmer e Store prima della sfida ai Mondiali 2026
Massimo Giletti canta 'Viva la Rai' e la dedica a Sigfrido Ranucci - Video
News to go
Le Pen, condannata, annuncia candidatura a presidenziali Francia nel 2027
Meloni vede Zelensky, incontro al vertice Nato di Ankara - Video
Argentina rimonta, il delirio allo stadio e il tifoso dell'Egitto sotto choc - Video
Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza