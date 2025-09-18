circle x black
Mondiali di pallavolo, l'Italia c'è: Ucraina ko 3-0 e azzurri agli ottavi

La Nazionale del ct De Giorgi vince l'ultima partita del gruppo F e vola al prossimo turno

18 settembre 2025 | 17.02
Redazione Adnkronos
Missione compiuta per l'Italvolley che oggi, giovedì 18 settembre, si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo in corso di svolgimento nelle Filippine. A Quezon City i ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi sconfiggono 3-0 l'Ucraina con parziali di 25-21, 25,22, 25-18 chiudendo al secondo posto il gruppo F alle spalle del Belgio. L'Italia affronterà agli ottavi l'Argentina, vincitrice del gruppo C.

