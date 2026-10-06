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Morto Gabriele Sabatini, l'ex calciatore e allenatore aveva 50 anni

Era molto apprezzato e stimato nel panorama del calcio dilettantistico spezzino

Gabriele Sabatini - (Dal profilo Facebook dell'Unione Sportiva Santerenzina)
Gabriele Sabatini - (Dal profilo Facebook dell'Unione Sportiva Santerenzina)
06 ottobre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Addio a Gabriele Sabatini. L'ex calciatore e allenatore, molto apprezzato e stimato nel panorama del calcio dilettantistico spezzino, aveva 50 anni. Lascia la moglie, due figli e i genitori.

Numerosi i messaggi di cordoglio. "L’Unione Sportiva Santerenzina piange la scomparsa di Gabriele Sabatini. Con profondo dolore, rendiamo omaggio all’uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra società - si legge in un post su Facebook - Gabriele non è stato soltanto un allenatore, ma una persona capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui il campo e la vita di società".

"Con la sua passione, i suoi valori e i suoi insegnamenti ha contribuito a costruire una parte della nostra storia, lasciandoci un’eredità che va ben oltre i risultati sportivi - si legge ancora - Il suo ricordo continuerà a vivere nella Santerenzina e in tutte le persone alle quali ha saputo trasmettere qualcosa. La società, i dirigenti, gli allenatori, gli atleti e tutta la famiglia biancoverde si stringono con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Ciao Mister, grazie per tutto quello che ci hai lasciato. Sarai sempre parte di noi".

Anche Spezia Calcio "esprime il proprio cordoglio e si stringe con affetto attorno alla famiglia Sabatini per la prematura scomparsa di Gabriele, tecnico molto apprezzato e stimato nel panorama del calcio dilettantistico spezzino. Alla famiglia, giungano le nostre più sentite condoglianze".⠀

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Gabriele Sabatini Gabriele Sabatini morto Gabriele Sabatini allenatore Gabriele Sabatini calcio spezzino
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