circle x black
Cerca nel sito
 

Nazionale, Zaniolo lascia il ritiro per motivi personali: cos'è successo

L'attaccante dell'Udinese non prenderà parte agli impegni di Nations League contro Francia e Belgio

Nicolò Zaniolo - IPA
Nicolò Zaniolo - IPA
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Motivi personali". Imprecisati. L'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha lasciato così, questa mattina, il ritiro della Nazionale al centro tecnico federale di Coverciano. Il calciatore non farà più parte del gruppo azzurro durante la sosta, saltando di conseguenza gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, rispettivamente il 12 novembre a San Siro e il 15 a Bruxelles. Ma cos'è successo?

Zaniolo lascia ritiro Italia, cos'è successo

La Nazionale è ormai una vera maledizione per Zaniolo, che non veste la maglia azzurra da tre anni. La sua ultima presenza è datata 24 marzo 2024, 76 minuti in amichevole contro l’Ecuador: il commissario tecnico azzurro era allora Luciano Spalletti, che poco dopo lo avrebbe lasciato fuori dall’Europeo. Il 27enne, che tra l'altro era tra i dubbi di formazione del ct Mancini per la sfida contro i Bleus di Zidane (con buone possibilità di partire titolare), vede così allontanarsi - ancora una volta - la possibilità di tornare in campo con l'Italia.

Una maglia, quella azzurra, vestita per la prima volta anni fa proprio grazie all'opportunità data da Mancini a soli 19 anni.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video
Sinner: "Zverev ha meritato il numero uno, felice per Cobolli alle Atp Finals" - Video
Migranti, il video della maxi rissa in un centro di accoglienza in Sardegna
News to go
Si torna sugli sci, stangata skipass
News to go
Manovra 2027, card sanitaria per over 75: a chi è destinata e a cosa serve
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza