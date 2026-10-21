Il pilota italiano sarà in pista ad Austin durante il weekend di F1 la Yamaha insieme a Bulega su Ducati, Pedrosa con Ktm e Savadori con Aprilia

Il periodo difficile e la persistente crisi di forma di Pecco Bagnaia preoccupa anche alcuni suoi ex rivali in MotoGp, come Andrea Dovizioso. "Per come si comporta e per quello che dice, mi fa un po' paura", ha spiegato Dovizioso nel suo podcast "04 Bar", in cui il forlivese spiega che la situazione lo preoccupa sempre di più. "Spero solo che non viva le gare in questo modo, perché nei suoi occhi vedo che sta davvero molto male. Mi piacerebbe entrare nella testa degli ingegneri e in quella di Pecco per capire meglio la situazione. Ma non è possibile, quindi bisogna starne fuori".

Secondo Dovizioso si tratta di qualcosa di più della semplice insoddisfazione sportiva. "È uno scenario davvero brutto. Se ne parlassimo, toccheremmo temi grandi, personali e delicati", sottolinea il pilota. In tutti gli anni in cui ho vissuto il Motomondiale, non ho mai vissuto personalmente né visto in altri piloti una situazione paragonabile a quella in cui si trova ora Pecco", ha aggiunto Dovizioso che sul circuito di Austin questo weekend parteciperà ad una esibizione con quattro moto dell'attuale stagione di MotoGp.

Il campione 2026 di Sbk e pilota MotoGP per il 2027 Nicolò Bulega guiderà la Ducati Desmosedici Gp, la leggenda Dani Pedrosa sarà sulla Ktm RC16, Andrea Dovizioso piloterà la Yamaha Yzr-M1 e a Lorenzo Savadori spetterà l'Aprilia Rs-Gp con i colori del team americano Trackhouse. Sarà la prima volta che la MotoGP è presente all'interno di un weekend di Formula 1.