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MotoGp, domani libere e pre-qualifiche Gp Malesia: orario e dove vederle

Torna in pista il motomondiale

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 17.07
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista. Domani, venerdì 30 ottobre, il Mondiale torna protagonista con le prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, a Sepang - in diretta tv e streaming. Nello scorso fine settimana a Phillip Island, in Australia, successo di Marc Marquez con la Ducati nella sprint, mentre la gara della domenica è stata annullata per le avverse condizioni del tempo. Marquez guida nella classifica del mondiale, a quattro gare dalla fine, con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin che è caduto nella sprint australiana fratturandosi il polso e che proverà a correre a Sepang anche in condizioni non ottimali.

MotoGp, orario libere e pre-qualifiche

Le prove libere e le prequalifiche di Malesia a Sepang sono in programma domani, venerdì 30 ottobre. La sessione di libere andrà in scena alle 3:40 del manttino, mentre le pre-qualifiche inizieranno alle 8.

MotoGp, dove vedere libere e pre-qualifiche

Prove libere e pre-qualifiche di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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