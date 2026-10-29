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MotoGP: Marc Márquez a Sepang, sogna l’allungo mondiale

Bezzecchi, successo in Malesia a 3,50 su Sisal.it, primo rivale

Marco Bezzecchi - (Ipa)
Marco Bezzecchi - (Ipa)
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29 ottobre 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
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– Un mese e quattro gran premi. Il Motomondiale 2026 è arrivato alle battute finali e, con esso, il grande duello in MotoGP tra Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, i tre candidati alla corona iridata. L’appuntamento del weekend è a Sepang per il Gran Premio della Malesia dove, ancora una volta, il Cabroncito parte come l’uomo da battere. Marc Márquez, per gli esperti Sisal, è offerto vincente a 1,70 sul tracciato asiatico che lo ha già visto vincitore, in MotoGP, nel 2014 e nel 2018. Il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati, cerca l’allungo vincente per volare verso la corona iridata numero 10.

Chi non ha intenzione di mollare la presa è Marco Bezzecchi, lontano 50 punti dalla vetta ma pronto a giocarsi le sue chance fino a che la matematica non dirà il contrario. Bez, in Malesia, non ha mai vinto, stavolta è dato a 3,50 per salire sul gradino più alto del podio, e crede sia giunta l’ora di interrompere il digiuno grazie alla sua Aprilia.

Dopo la caduta a Phillip Island, in cui si è fratturato un polso, Jorge Martín proverà a scendere in pista anche se solo all’ultimo Martinator scioglierà i dubbi sulla sua presenza. Come ammesso dallo stesso pilota spagnolo, se non fosse in lizza per il Mondiale, Jorge non sarebbe nemmeno volato a Sepang: l’impresa di Martín sui tornanti malesi è data a 25.

Álex Márquez, Ducati Team Gresini, offerto a 5,00 e Ai Ogura, Aprilia Trackhouse Racing, dato a 9,00, cercano la sorpresa con Pedro Acosta, vincente a 12 sulla KTM, pronto a inserirsi nella bagarre per la vittoria.

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