MotoGp, ordine d'arrivo in Thailandia e classifica del Mondiale

Prima gara della stagione nel motomondiale

Marc Marquez - Afp
28 febbraio 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
Si è aperto ufficialmente il Mondiale 2026 di MotoGp. Oggi, sabato 28 febbraio, è andata in scena la gara Sprint del Gran Premio di Thailandia, prima corsa dell'anno vinta da Pedro Acosta al termine di un finale thriller con protagonista la Ducati di Marc Marquez.

Il pilota spagnolo, che era al comando della gara, è stato infatti penalizzato dopo un contatto proprio con quello Ktm prima dell'ultimo giro ed è stato costretto a cedere la posizione all'ultima curva, lasciando così la vittoria ad Acosta e prendendosi la seconda posizione. Terzo posto per Raul Fernandez, soltanto nono Bagnaia mentre Bezzecchi è stato costretto al ritiro. Ecco l'ordine d'arrivo e la classifica del Mondiale.

Gp Thailandia, ordine d'arrivo gara Sprint

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Brad Binder (KTM)

7. Joan Mir (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Francesco Bagnaia (Ducati)

10. Luca Marini (Honda)

11. Alex Marquez (Ducati)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Diogo Moreira (Honda)

14. Franco Morbidelli (Ducati)

15. Jack Miller (Yamaha)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Maverick Vinales (KTM)

20. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

21. Michele Pirro (Ducati)

Out Marco Bezzecchi (Aprilia)

MotoGp, classifica del Mondiale

1. Pedro Acosta (KTM) 12 punti

2. Marc Marquez (Ducati) 9

3. Raul Fernandez (Aprilia) 7

4. Ai Ogura (Aprilia) 6

5. Jorge Martin (Aprilia) 5

6. Brad Binder (KTM) 4

7. Joan Mir (Honda) 3

