Il Motomondiale di nuovo in pista per un gara che può assegnare il titolo MotoGp oggi, sabato 21 novembre. In Portogallo si corrono le qualifiche e la gara sprint sul tracciato di Portimao, tutto in diretta tv e streaming. Lo spagnolo Marc Marquez, con la Ducati, è l'osservato speciale nel Gp del Portogallo. L'iberico, che guida la classifica iridata a due Gp dalla fine della stagione con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, si gioca il secondo match point per il titolo di campione del mondo. Il successo potrebbe arrivare già oggi nella sprint del pomeriggio.

MotoGp, orario qualifiche e gara Sprint

Le qualifiche del Gp del Portogallo sono in programma oggi, sabato 21 novembre, alle 11:45. La gara Sprint si correrà alle 15.55.

MotoGp, dove vedere qualifiche e gara Sprint

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Portogallo saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Gli appuntamenti si potranno vedere anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.