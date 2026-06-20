Ai Ogura si prende la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, facendo segnare il miglior tempo in 1:51.139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Per il giapponese è la prima volta in MotoGp.

Quarto il leader del Mondiale piloti Marco Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira. Morbidelli è nono. La gara di domani sarà in salita anche per Martin (secondo nel Mondiale, a -20 da Bezzecchi), che scatterà decimo (con due long lap penalty).

Alle 15 si torna in pista per la gara sprint, che assegnerà i primi punti del weekend.