MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint a Misano: orario e dove vederle in chiaro

A San Marino il sedicesimo appuntamento stagionale

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 06.52
Redazione Adnkronos
Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Oggi, sabato 13 settembre, tocca alla seconda sessione di libere, alle qualifiche e alla gara sprint sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. Ecco orari, programma e dove vedere le sessioni di oggi in tv e in streaming.

Gp San Marino, programma oggi

Ecco il programma del Gp di San Marino di oggi, sabato 13 settembre:

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Gp San Marino, dove vedere qualifiche e sprint

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini saranno trasmessi su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno visibili in diretta le qualifiche e la gara sprint di oggi, sabato 13 settembre, ma anche la diretta di domenica.

Gp San Marino Gp Misano Gp San Marino oggi MotoGp Motomondiale
