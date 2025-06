"Non rispondo a questa domanda". Lorenzo Musetti, dopo la vittoria contro Frances Tiafoe nei quarti di finale del Roland Garros 2025, in sala stampa respinge al mittente la domanda di un giornalista che chiede all'azzurro un parere sul prossimo match con Carlos Alcaraz in semifinale. Dettaglio: al momento della conferenza stampa, Alcaraz deve ancora scendere in campo contro lo statunitense Tommy Paul.

Mentre Alcaraz e Paul stanno giocando il loro match di quarti di finale, un giornalista ha chiesto a Musetti come avrebbe preparato la semifinale contro il tennista spagnolo.

semifinale contro il tennista spagnolo.



"Affronterai Alcaraz, lo hai affrontato in finale a Montecarlo. Molto probabilmente lo affronterai, come ti prepari a questo match? Quanto sei cambiato rispetto a Montecarlo?", chiede il giornalista. "Trovo questa domanda irrispettosa per Tommy. C'è un match ancora da giocare, non voglio rispondere a questa domanda", dice Musetti.

Qualche ora più tardi, effettivamente Alcaraz batterà Paul nei quarti di finale in 3 set.