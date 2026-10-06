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Napoli, c'è lesione per Vergara: i tempi di recupero dall'infortunio e quando tornerà in campo

Il classe 2003 aveva accusato un problema al polpaccio durante la partita giocata dalla Nazionale contro la Turchia

Antonio Vergara - IPA
Antonio Vergara - IPA
06 ottobre 2026 | 18.30
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie in casa Napoli. Dopo l'infortunio di Mathias Olivera, per gli azzurri di Massimiliano Allegri arriva anche lo stop di Antonio Vergara. Lo ha comunicato il club partenopeo con una nota sul proprio sito: "Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro - si legge - ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Infortunio Vergara, quali partite salta?

Per Vergara, classe 2003, dovrebbe esserci ora uno stop di circa un mese per recuperare. Un periodo che lo costringerebbe a saltare le partite con Frosinone, Villarreal, Venezia, Bodo Glimt, Roma, Juventus e Porto (la sfida di Champions contro i portoghesi è in programma il 4 novembre).

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Antonio Vergara Napoli infortunio Vergara Vergara Napoli
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