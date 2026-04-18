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Napoli-Lazio, rigore sbagliato dai biancocelesti e mancato rosso a Lobotka: cos'è successo

Succede tutto alla mezz'ora, dopo un fallo in area del centrocampista polacco

Zaccagni e Cancellieri - Fotogramma/IPA
Zaccagni e Cancellieri - Fotogramma/IPA
18 aprile 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos in Napoli-Lazio, big match di Serie A di oggi, sabato 18 aprile. Intorno alla mezz'ora (con gli ospiti avanti 1-0), c'è subito un caso Var al Maradona: Noslin parte in solitaria verso la porta di Milinkovic-Savic, dopo un rimpallo vinto a metà campo con Buongiorno. L'attaccante biancoceleste arriva a tu per tu con il portiere azzurro, poi viene atterrato in area da Lobotka ed è calcio di rigore: non c'è però espulsione per il centrocampista slovacco, perché il fallo non viene considerato da ultimo uomo uomo dall'arbitro Zufferli, vista la vicinanza di un altro difensore e del portiere.

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Napoli-Lazio, Zaccagni sbaglia rigore

Dal dischetto va quindi Zaccagni, che si fa però ipnotizzare da Milinkovic-Savic: il destro del numero 10 biancoceleste viene neutralizzato dal portiere serbo, che intuisce il lato e para. Sulla respinta, Zaccagni si scontra poi con Cancellieri e il pallone finisce alto. Sfuma così, per la squadra di Sarri, la clamorosa occasione del raddoppio.

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Lazio Napoli Napoli Lazio rigore Zaccagni espulsione Lobotka Lazio
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