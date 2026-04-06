circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri ospitano i rossoneri nella 31esima giornata di Serie A

Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
Rasmus Hojlund - Ipa/Fotogramma
06 aprile 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match a Pasquetta nella 31esima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 6 aprile, il Napoli ospita il Milan - in diretta tv e streaming - al Maradona in campionato. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 di Cagliari, firmata McTominay, mentre quella di Allegri ha battuto il Torino per 3-2 a San Siro. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto per il secondo posto: il Milan in classifica si trova infatti a quota 64 punti, a +1 proprio sul Napoli.

CTA

Napoli-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Milan è in programma oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

Napoli-Milan, dove vederla in tv

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
napoli milan napoli milan napoli milan oggi napoli milan dove vederla tv napoli milan orario napoli milan probabili formazioni
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza