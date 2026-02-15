circle x black
Napoli-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli azzurri ospitano i giallorossi nella 25esima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
15 febbraio 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
Big match al Maradona. Oggi, domenica 15 febbraio, il Napoli ospita la Roma - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Como, vittorioso ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 3-2 nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. I giallorossi invece hanno battuto il Cagliari 2-0 all'Olimpico.

Napoli-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Napoli e Roma è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

Napoli-Roma, dove vederla in tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

