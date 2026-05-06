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Nasce 'Terrarossa' il nuovo brand dedicato al tennis-travel

Il lancio del nuovo progetto sarà celebrato in una serata ad hoc presso 'Casina Poste' nel corso degli Internazionali con vip, personalità e campioni del tennis

Nasce 'Terrarossa' il nuovo brand dedicato al tennis-travel
06 maggio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo aver consolidato il proprio modello nel settore dei viaggi legati al padel, Weebora annuncia il lancio di Terrarossa, nuova piattaforma digitale verticale interamente dedicata al mondo del tennis. Il progetto nasce con l’obiettivo di portare le persone nel “mondo del tennis” attraverso il viaggio, con un posizionamento premium, internazionale e fortemente esperienziale. Terrarossa si propone come marketplace specializzato nel tennis travel, rivolto a una community che non cerca solo eventi o vacanze sportive, ma un accesso autentico all’universo culturale del tennis: tornei, academy, città, club, rituali e hospitality. La piattaforma, disponibile su www.terrarossa.com, raccoglie alcune delle academy e dei tornei più rilevanti del panorama internazionale, costruendo esperienze curate e personalizzabili intorno alla passione per questo sport. Il lancio del nuovo progetto sarà celebrato in una serata ad hoc presso 'Casina Poste' nel corso degli Internazionali con vip, personalità e campioni del tennis.

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Al centro del progetto c’è una forte componente digitale e tecnologica: gli utenti possono comporre il proprio viaggio in modo semplice e flessibile, scegliendo destinazioni, soggiorni, accessi a tornei o academy e servizi complementari, con un unico percorso e un solo checkout. Completano l’offerta vacanze tennis esclusive e viaggi di gruppo, pensati per unire sport, scoperta e condivisione. "Con Terrarossa vogliamo fare per il tennis quello che Weebora ha già fatto con successo nel padel: trasformare una passione in un accesso a esperienze memorabili, luoghi e community", spiega Attilio Ruffo, General Director e co-founder di Weebora. Per Fabio Zecchini, CEO e Founder, l’obiettivo è "costruire un brand e una piattaforma semplici e intuitive, capaci di accompagnare le persone nel mondo del tennis in modo credibile e internazionale, lasciando grande libertà di personalizzazione".

Il lancio di Terrarossa rappresenta anche un passaggio strategico per Weebora, che punta a sviluppare un ecosistema di verticali dedicati alle passioni -dal running allo sci, dalla vela alla fotografia- rafforzando il proprio posizionamento come piattaforma capace di interpretare il futuro dei passion-led brands, dove il viaggio diventa espressione diretta delle passioni. “Il nostro obiettivo è costruire un brand e una piattaforma semplice ed intuitiva capaci di accompagnare le persone dentro il mondo del tennis, in modo credibile, internazionale e distintivo, dando loro al tempo stesso la libertà di personalizzare la propria esperienza in pochi passaggi”, aggiunge Fabio Zecchini, Ceo e Founder di Weebora.

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tennis travel viaggi padel Internazionali
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