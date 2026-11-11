Nations League, Italia – Francia: gli Azzurri sognano l’aggancio in vetta

Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini per la quinta giornata del Gruppo 1 di Nations League. L’Italia ospita la Francia a San Siro, l’obiettivo è la vittoria che consentirebbe agli Azzurri di agganciare i francesi in testa alla classifica con 10 punti. Le due formazioni si ritrovano dopo il pareggio per 1 a 1 allo Stade de France e, per gli esperti Sisal, la strada verso i tre punti è in salita per gli uomini di Mancini: la squadra di Zidane è infatti avanti a 1,90, si sale a 3,75 per il successo azzurro, il pareggio vale 3,60. La Francia è l'unica squadra imbattuta nel girone con 3 vittorie e 1 solo pareggio e ha segnato almeno 1 gol nelle prime quattro giornate, di contro l’Italia ha subito gol in tutte le 4 gare della competizione: l’ipotesi che entrambe le squadre vadano a segno è a 1,57 ed è probabile assistere a una gara ricca di spettacolo, con l’Over 2,50 a 1,65.

Rispetto alla gara del Saint Denis, Zinedine Zidane ha un’arma in più, ritrova infatti Kylian Mbappé. Il capitano dei francesi è il primo candidato al gol, a 1,80, attenzione anche alla quinta rete nella competizione di Michael Olise, che ha segnato anche agli Azzurri: la sua marcatura è a 3,25. Mancini affida l’attacco a Pio Esposito, già due volte a segno e proposto a 3,75 per il tris, stessa quota per il fratello Sebastiano. Dopo le buone prove con la maglia del Milan, Mancini ha provato anche Alphadjo Cisse da centravanti, che potrebbe debuttare con la maglia azzurra, l’ipotesi di un gol alla prima con la nazionale è a 4,50. Nella corsa al primo posto del Gruppo 1, la Francia, capolista con tre punti di vantaggio sull’Italia, resta la favorita per la vittoria del girone, data a 1,25. L’Italia insegue a 5,50 e deve guardarsi le spalle dal Belgio, a 6,50.