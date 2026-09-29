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Nations League, oggi Spagna-Croazia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

I campioni del mondo ospitano Modric e compagni a Siviglia

Rodri - Ipa/Fotogramma
Rodri - Ipa/Fotogramma
29 settembre 2026 | 06.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Spagna. Oggi, martedì 29 settembre, la Nazionale campione del mondo sfida la Croazia capitanata da Luka Modric - in diretta tv e streaming - in casa allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, nella seconda giornata di Nations League. Gli uomini del ct Luis De La Fuente hanno esordito vincendo per 3-2 in trasferta contro l'Inghilterra, mentre la Croazia si è imposta per 2-1 in Repubblica Ceca.

Spagna-Croazia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Spagna e Croazia è in programma oggi, martedì 29 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct: De la Fuente.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L Sucic, P Sucic, Mario Pasalic; Budimir. Ct: Bilic.

Spagna-Croazia, dove vederla in tv

La partita tra Spagna e Croazia sarà trasmessa in tv da Sky Sport e in streaming su Now e da Italia 1 in chiaro.

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