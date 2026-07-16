Nepi Molineris: "Con Illumina abbattiamo anche le barriere economiche dello sport"

L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, in occasione dell'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova racconta la filosofia del progetto Sport Illumina, che punta a creare spazi gratuiti, inclusivi e costruiti sulle esigenze delle comunità locali. Lo spazio è stato realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.