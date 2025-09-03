circle x black
Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: "Pensate davvero che possa vincere contro di me?"

Il tennista australiano provoca la numero uno del ranking Wta in vista del match che li vedrà contro ne 'La battaglia dei sessi': "Non servirà giocare al 100%"

Nick Kyrgios - Fotogramma/IPA
03 settembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
L'ultima provocazione di Nick Kyrgios è per Aryna Sabalenka. Il tennista australiano sfiderà la numero uno del ranking Wta all'inizio del 2026, in un evento a Hong Kong noto come 'Battaglia dei sessi'. In vista dell'appuntamento, durante un'intervista al podcast First And Red con Alexander Bublik, Kyrgios è stato il solito, dichiarando che il match non avrà storia: "Sono molto emozionato per la partita, lei ha una grande personalità ed è una tennista magnifica. Mi fa ridere che pensi davvero di poter vincere".

Kyrgios, ex numero 13 al mondo, non mette piede in campo da un po' e nell'ultimo periodo si è parlato di lui soprattutto per gli attacchi a Jannik Sinner per il caso Clostebol. Nonostante il lungo stop, però non ha dubbi: "Pensi davvero che possa battermi? Non ci riuscirà. Pensi davvero che dovrò giocare al 100%? Cercherò di rimanere concentrato perché rappresento gli uomini, penso che vincerò 6-2".

