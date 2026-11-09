L'ultimo torneo della stagione accende la sfida. Alexander Zverev arriva alle Atp Finals di Torino da numero uno del ranking Atp, traguardo raggiunto a 29 anni per la prima volta in carriera, ma dall'altra parte c'è Carlos Alcaraz, attuale numero tre. Con l'assenza sotto la Mole di Jannik Sinner, padrone nelle ultime due edizioni del 'Torneo dei maestri, i due sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Per motivi diversi.

Zverev e la sfida ad Alcaraz

Torino potrebbe essere il primo palcoscenico per la grande sfida, dopo i due Slam e la prima posizione del ranking agguantata dal tedesco. Dopo il successo nel Masters 1000 di Parigi, Alcaraz torna in campo con i favori del pronostico: "Questo titolo significa molto per me - ha detto lo spagnolo in seguito alla finale vinta contro Shelton a Parigi -. È una vittoria che ho cercato per molto tempo. L'indoor non è mai stata la mia superficie preferita e per questo sono felice di essere finalmente riuscito a vincere due titoli di fila con un ottimo tennis. Questo titolo è speciale per me e per il mio team".

Zverev: "Non devo dimostrare niente"

Nelle ultime settimane, Zverev ha invece ricevuto più volte la domanda sull'importanza degli infortuni di Sinner e Alcaraz nel raggiungimento del primato: "Lo stavo inseguendo da tutta la vita - ha detto in un'intervista al Corriere della Sera -. Ma la prima posizione del ranking sa di qualcosa di completamente diverso, vuole dire che quest’anno sono stato il giocatore più costante, che il mio rendimento si è finalmente assestato attraverso i mesi e le stagioni. Jannik è un campione per molti buoni motivi. Ha saputo fermarsi, sta lavorando sul recupero. Non credo ci metterà molto a tornare uno dei migliori giocatori del pianeta. Non è che, nel frattempo, ti dimentichi come si fa. Io, personalmente, non vedo l’ora di affrontarlo".

Al Roland Garros e agli Us Open, il tedesco ha trionfato vincendo però solo contro un top ten: "Posso affrontare e provare a battere chi trovo dall’altra parte della rete. Non c’entro niente col fatto che Jannik abbia avuto un colpo di calore a Parigi e che Carlos a Flushing sia stato eliminato da Shelton, che peraltro ho sconfitto in finale. Nelle prossime stagioni spero di affrontarli di nuovo, anche perché voglio giocare per altri vent’anni fa. Poi mi darò al padel". Sfida aperta.