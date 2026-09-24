Nuovo Sport Illumina di Casoria, Abodi: "Oggi città si colora e diventa luogo di socialità"

Lo sport prende spazio. E lo fa con energia, movimento e libertà. È questa l’idea alla base del nuovo Sport Illumina di Casoria, che ha aperto ufficialmente alla città con due protagonisti d’eccezione: il basket e il parkour. Un luogo aperto, gratuito e accessibile, pensato soprattutto per i giovani, per le associazioni sportive del territorio e per tutte le persone che vorranno viverlo. Un nuovo punto di incontro dove praticare sport, stare insieme, sperimentarsi e scoprire nuove passioni. All’inaugurazione sono intervenuti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris, il sindaco di Casoria e la Legend di Illumina Sandro Cuomo, campione olimpico e protagonista della storia dello sport italiano.

Il nuovo Sport Illumina di Casoria

A fare da protagonisti sono stati soprattutto i ragazzi. Le ASD del territorio protagoniste, insieme ai giovani di Casoria, di una vera festa dello sport. A completare il programma, le esibizioni di freestyler che hanno portato nel nuovo spazio tutta l’energia e la spettacolarità dello sport di strada, tra acrobazie, creatività e talento. Perché Illumina nasce proprio da questa idea: uno spazio sportivo non è fatto soltanto di strutture. È fatto dalle persone che lo vivono. Basket e parkour rappresentano due modi diversi di interpretare lo sport: il primo attraverso il gioco di squadra, la sfida e la condivisione; il secondo attraverso il movimento, il corpo, la creatività e la capacità di trovare nuove traiettorie. Due discipline diverse, un unico messaggio: lo sport è libertà di muoversi, di incontrarsi, di mettersi alla prova.

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha sparlato così durante la presentazione: "Quella che per troppo tempo è stata definita la ‘landa abbandonata di Casoria’, da oggi si colora e si trasforma in un luogo di speranza, socialità e riscatto. Con l’inaugurazione del playground di Arpino accendiamo il terzo spazio in Campania dedicato allo sport nell’ambito del progetto ‘Sport Illumina’. È un risultato concreto che testimonia l’impegno del Governo guidato da Giorgia Meloni nel restituire dignità e nuova vita ai luoghi segnati dall’abbandono, trasformandoli in spazi decorosi, sicuri e accessibili. Un impegno che, per i sette progetti previsti nella regione, prevede un investimento complessivo pari a 2 milioni e 120mila euro. Una responsabilità che ci siamo assunti ogni giorno e rinnoveremo per quelli che verranno, per affermare il diritto a praticare sport in tutte le sue forme, rendendolo sempre più accessibile, pubblico e gratuito. Grazie anche alla preziosa collaborazione di Sport e Salute, stiamo costruendo una rete di luoghi nei quali praticare attività fisica e socialità all’insegna dell’inclusione, contribuendo al benessere individuale e comunitario, rafforzando quella indispensabile difesa immunitaria sociale della quale abbiamo bisogno. Con lo sport sempre più per tutti continueremo a costruire migliori condizioni di vita, perché non può esserci futuro se non siamo capaci di garantire un presente a misura di persona al quale l'attività sportiva contribuisce in modo sempre più efficace". Una visione che fa dello sport uno strumento di partecipazione e di crescita, capace di creare occasioni e nuove possibilità per i giovani e per le comunità.

Raffaele Bene, sindaco di Casoria, ha spiegato: "Con questa nuova area sportiva restituiamo ad Arpino uno spazio di socialità e salute. Ringrazio il vicesindaco e gli uffici per l'impegno e "Sport e Salute" per il fondamentale sostegno: la presenza del Ministro dimostra che la vicinanza tra istituzioni si traduce in servizi concreti per i nostri cittadini e per i nostri giovani». «Quando apriamo uno spazio sportivo non stiamo semplicemente consegnando un impianto alla città – sottolinea il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma – Stiamo creando un luogo dove le persone possono incontrarsi, i ragazzi possono crescere e una comunità può riconoscersi. Lo sport è presenza, inclusione, educazione e partecipazione. Per questo Illumina non è soltanto un progetto di riqualificazione: è un investimento sulle persone e sul futuro dei territori".

Questo l'intervento dell’amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris: Il nostro obiettivo è fare in modo che sempre più ragazze, ragazzi e persone possano fare sport. È questa la vera rivoluzione che vogliamo portare nei territori: fare dello sport un contratto sociale tra generazioni, un luogo in cui giovani e anziani si incontrano, nascono relazioni e una comunità torna a sentirsi parte di qualcosa. Lo sport offre tempo, regole, appartenenza e alternative: tiene lontani dall’isolamento, dalle dipendenze digitali, dalle cattive abitudini e dalle strade della delinquenza. È un antidoto alla solitudine e un argine alla marginalità. A Casoria Illumina non si limita a riqualificare un impianto: restituisce alla comunità un luogo in cui stare insieme, crescere e immaginare il futuro. Perché la più grande vittoria dello sport è quando riesce a cambiare la vita delle persone, anche senza salire su un podio".

La presenza di Sandro Cuomo, Legend di Illumina e campione olimpico, aggiunge alla giornata il valore della testimonianza di chi ha trasformato lo sport in una storia di passione, sacrificio e risultati, mettendo a disposizione dei ragazzi non soltanto un esempio sportivo, ma un’esperienza da cui trarre ispirazione. Il nuovo Spazio Illumina è diventato così, fin dal primo giorno, quello per cui è stato pensato: un luogo da vivere, non semplicemente da attraversare; uno spazio di sport, incontro e condivisione. La giornata di inaugurazione ha trasformato il campo in una vera festa dello sport, con energia, talento e partecipazione a raccontare concretamente il significato di Illumina. Perché il momento più importante non è stato quello in cui è stato aperto un nuovo spazio sportivo. È stato quello in cui quello spazio ha cominciato a vivere.