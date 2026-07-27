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Ct Italia, Orsini provoca: "Scegliete Syrsky o Budanov, licenziati da esercito Ucraina"

Il professore ha approfittato del caos sulla panchina azzurra per attaccare Meloni

Alessandro Orsini - Ipa/Fotogramma
Alessandro Orsini - Ipa/Fotogramma
27 luglio 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche Alessandro Orsini scende in campo nel caos intorno alla panchina della Nazionale. Il professore di sociologia della Luiss, volto noto in tv con le sue analisi spesso oggetto di polemiche, è intervenuto nel dibattito intorno al prossimo ct dell'Italia, seguito al caso Pirlo. L'ex centrocampista del Milan era il profilo scelto dal direttore tecnico Paolo Maldini ma 'bocciato' dopo la bufera legata ai suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse.

"Eliminato Pirlo, rimangono due nomi per la panchina della nazionale di calcio italiana: Syrsky, ex capo dell'esercito ucraino, disponibile dopo il recente licenziamento, oppure Budanov, capo dei servizi segreti ucraini", ha scritto Orsini sul proprio profilo X, "l'unico problema è che potrebbe commettere omicidi in campo. Giorgia Meloni medita sulle prossime mosse per umiliare gli italiani".

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Italia Ucraina calcio nazionale
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