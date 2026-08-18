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Palio di Siena, oggi l'Assunta: orario, cavalli, fantini e dove vederlo in tv

Si torna a correre in Piazza del Campo dopo due rinvii per maltempo

Il Palio di Siena - Comune di Siena
Il Palio di Siena - Comune di Siena
18 agosto 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Torna il Palio di Siena, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana, capace ogni anno di trasformare la città toscana in un grande teatro a cielo aperto. Oggi, martedì 18 agosto, Piazza del Campo torna protagonista per raccontare il Palio dell'Assunta, la Carriera che rinnova una tradizione secolare fatta di storia, identità, rivalità e passione, dopo il rinvio per maltempo di ieri. A sfidarsi saranno dieci Contrade: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. Tre giri sul tufo decideranno chi potrà conquistare il Drappellone realizzato dall’artista romena Teodora Axente. La corsa, inizialmente prevista per domenica 16 agosto, si disputerà dopo due rinvii per maltempo.

Palio di Siena, orario e dove vederlo in tv

Il Palio di Siena è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle ore 19. Ecco il programma: alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l’ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio e l'attesa gara.

La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su La7 e in streaming sulla piattaforma web di La7

Palio di Siena: contrade, cavalli e fantini

A contendersi il Palio dell'Assunta saranno, come detto, dieci Contrade: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. L’edizione di agosto sarà caratterizzata anche dal ritorno di uno dei protagonisti più esperti del Palio: il fantino Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio. Dopo aver saltato il Palio di luglio, Scompiglio sarà nuovamente al canape per la sua carriera numero 34. La Chiocciola ha deciso di affidarsi al fantino pistoiese con un obiettivo preciso: riportare la contrada di San Marco al successo dopo una lunga attesa.

L’ultima vittoria della Chiocciola risale infatti all’agosto del 1999. Sono quindi 27 anni che il rione aspetta di tornare a festeggiare un Palio. Per Bartoletti si tratta della sesta volta in cui vestirà i colori della Chiocciola. Una scelta che testimonia la fiducia riposta in un fantino che in Piazza ha sempre corso senza risparmiarsi e che torna a giocarsi una delle occasioni più importanti della stagione montando il cavallo Arestetulesu.

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