Paolini, tutto facile con Krejcikova: l'azzurra vince in due set e va ai quarti

La tennista italiana ha superato la ceca negli ottavi del Wta 1000 di Cincinnati

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2025 | 17.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Cincinnati. La tennista azzurra ha battuto oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Wta 1000 americano. Paolini si è imposta in due set con il risultato di 6-1, 6-2, con l'avversaria condizionata anche da alcuni problemi fisici emersi nel corso del secondo parziale. Nei turni precedenti Jasmine aveva superato all'esordio la greca Maria Sakkari e nel terzo turno del torneo la 'padrona di casa' Ashlyn Krueger.

Ai quarti di finale di Cincinnati Paolini incontrerà Coco Gauff, che ha battuto Lucia Bronzetti in due set.

