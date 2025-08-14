Jasmine Paolini vola ai quarti di finale di Cincinnati. La tennista azzurra ha battuto oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Wta 1000 americano. Paolini si è imposta in due set con il risultato di 6-1, 6-2, con l'avversaria condizionata anche da alcuni problemi fisici emersi nel corso del secondo parziale. Nei turni precedenti Jasmine aveva superato all'esordio la greca Maria Sakkari e nel terzo turno del torneo la 'padrona di casa' Ashlyn Krueger.