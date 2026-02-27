circle x black
Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

I gialloblù ospitano i sardi al Tardini nell'anticipo della 27esima giornata

Pellegrino - Fotogramma/IPA
Pellegrino - Fotogramma/IPA
27 febbraio 2026 | 07.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A con l'anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la Lazio nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Parma-Cagliari, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Parma-Cagliari, in campo alle 20:45:

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

Parma-Cagliari, dove vederla

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull'app di Dazn.

