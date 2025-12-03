circle x black
Pietrangeli, Binaghi: "Curioso come abbia deciso di andarsene in punta di piedi"

03 dicembre 2025 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo pensato a lui nei giorni della Davis. Era la prima volta in 25 anni che non fosse affianco a noi. Io ho conosciuto Nicola 25 anni fa nel momento più buoi del tennis italiano ed è curioso come lui abbia deciso di andarsene in punta di piedi, aspettando che terminassero questi due mesi, forse i più belli del tennis italiano in cui i suoi ragazzi e le sue ragazze hanno vinto praticamente tutto". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi nel rendere omaggio a Nicola Pietrangeli davanti alla camera ardente allestita nel campo che porta il suo nome al Foro Italico. "E' riduttivo dire che Nicola ha dato tanto al tennis italiano , e' stato il tennis italiano soprattutto all'estero. E' stata una persona speciale, straordinaria, unica".

