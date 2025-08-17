circle x black
Cerca nel sito
 

"Piove?". "No, ti ho sputato...": Swiatek e l'intervista surreale - Video

La tennista polacca al microfono dopo la vittoria nella semifinale di Cincinnati

La perplessità di Iga Swiatek
La perplessità di Iga Swiatek
17 agosto 2025 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Piove?". "No, ti ho sputato...". Iga Swiatek domina la semifinale del torneo Wta di Cincinnati e si dedica all'intervista post-partita. La tennista polacca, numero 3 del tabellone, in semifinale supera la kazaka Elena Rybakina per 7-5, 6-3 in 1h38'. Dopo il successo, consueto appuntamento con il microfono in campo. Qualcosa, però, non va per il verso giusto.

"Cosa pensi in vista della finale?", la domanda dell'interlocutore. "Aspetta, piove?", dice Swiatek guardandosi intorno alla ricerca di spiegazioni. In realtà c'è il sole, non si tratta di maltempo: "Ho sentito qualcosa...", aggiunge l'atleta. "No, no, probabilmente sono io che ti ho sputato mentre ti facevo una domanda", la 'rivelazione' dell'intervistatore che, tra le risate del pubblico non sembra convincere Swiatek. "E' un aereo", la seconda spiegazione dell''anchorman', che prova a chiudere il caso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wta cincinnati iga swiatek swiatek intervista cincinnati
Vedi anche
Pippo Baudo, Giucas Casella: "Mi ha insegnato a essere sempre vero" - Video
"Grazie Pippo", l'omaggio della Rai a Baudo - Video
Catturato il latitante Tommaso Morra: tentò di assaltare caveau Mondialpol di Calcinato - Video
Ischia, sparatoria in strada a Forio: il luogo della tragedia - Video
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza