Pisa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i biancocelesti di Sarri nella nona giornata di Serie A

Toma Basic - Afp
30 ottobre 2025 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste affronta oggi, giovedì 29 ottobre, il Pisa in trasferta nella nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dalla pesante vittoria contro la Juventus all'Olimpico, 1-0 firmato Basic che è costato la panchina bianconera a Igor Tudor, ed è risalita in classifica raggiungendo il decimo posto con 11 punti. Il Pisa di Gilardino invece ha pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Milan nell'ultimo turno di campionato e si trova in penultima posizione a quota 4.

Pisa-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Pisa e Lazio è in programma oggi, giovedì 20 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Cuadrado, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Touré; Tramoni, Nzola. All. Gilardino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

Pisa-Lazio, dove vederla in tv

Pisa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

