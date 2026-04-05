A decidere l'incontro le rete di Che Adams all'80'
Il Torino torna oggi, domenica 5 aprile, al successo in trasferta dopo sei gare (un pari e 5 ko) battendo il Pisa 1-0 all'Arena Garibaldi. Decisivo il gol al 35' della ripresa di Che Adams, entrato dalla panchina, che consente ai granata di salire al 12° posto in classifica con 36 punti. Sempre più disperata la situazione dei toscani, ultimi a quota 18 insieme al Verona.
La squadra di D'Aversa costruisce il successo nella seconda parte di gara, dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Nella ripresa il Torino cresce, mentre il Pisa cala alla distanza. La partita si sblocca grazie ai cambi: Adams decide il match deviando in rete un cross di Pedersen, su azione avviata da Gineitis. Per l’attaccante scozzese si tratta di un ritorno al gol dopo oltre due mesi.
Il Pisa prova a reagire nel finale senza però creare occasioni nitide. Per i nerazzurri la situazione di classifica resta complicata: a sette giornate dalla fine il distacco dalla zona salvezza è di nove punti. Per il Toro è la terza vittoria in cinque partite sotto la gestione D’Aversa, con segnali positivi anche sul piano difensivo, grazie alla seconda gara consecutiva senza subire reti.