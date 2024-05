Paul Pogba diventa attore. Il centrocampista della Juventus, squalificato per 4 anni per doping, ha recitato in un film francese '4 Zéros' che dovrebbe uscire nell'aprile del 2025. E' quanto rivela il quotidiano francese 'Le Parisien'. Il campione del mondo con la Francia nel 2018, secondo il giornale, ha recitato in 2 diverse scene del film nel parco di Rueil-Malmaison, alla periferia di Parigi.

L'uscita nelle sale del film è prevista per il 9 aprile 2025. Questo lungometraggio è il sequel di '3 Zéros', che ha attirato 1,2 milioni di spettatori. Il centrocampista francese interpreta un educatore responsabile di giovani calciatori. Pogba, scrive 'Le Parisien, è sembrato disteso, sorridente, disponibile e molto a suo agio davanti alla macchina da presa. "Ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua naturalezza e semplicità. Ovviamente gli è piaciuta l'esperienza e si è detto pronto, perché no, a replicarla ulteriormente", ha spiegato al quotidiano una persona che era presente.

Secondo l'entourage del calciatore, Pogba confida di riprendere la carriera da calciatore e spera ancora in una squalifica ridotta dopo il suo ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.