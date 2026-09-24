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Premier League, Burnham chiede il ritorno degli alcolici sugli spalti

Il primo ministro britannico chiede di superare il divieto dopo oltre 40 anni. "E' discriminatorio verso i tifosi di calcio".

Andy Burnham - Ipa/Fotogramma
Andy Burnham - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 14.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Riportare la birra e gli alcolici direttamente sugli spalti degli stadi inglesi: è la proposta del primo ministro britannico Andy Burnham, pronto ad abolire una legge in vigore dal 1985. La norma attuale vieta il consumo di alcolici sulle tribune durante i match, consentendolo solo nei bar interni prima della gara o nell'intervallo. Secondo il premier, fedelissimo tifoso dell'Everton, si tratta di una restrizione superata e "discriminatoria" verso i tifosi, nata nell'era degli hooligans quando il contesto attorno al pallone era del tutto diverso. Se l'associazione dei tifosi applaude l'apertura ricordando che negli stessi impianti è già permesso bere durante i concerti o le partite di rugby, la polizia frena definendo rischiosa la misura per l'ordine pubblico. "Sarebbe irresponsabile alimentare comportamenti violenti e criminali, che purtroppo si riscontrano durante le partite di calcio, permettendo un maggior consumo di bevande alcoliche", ha detto un portavoce.

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Premier League Burnham alcolici spalti calcio Everton
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