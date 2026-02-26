Non si fermano le proteste della base laziale contro il presidente del club
Non si fermano le proteste della base laziale contro il presidente del club, Claudio Lotito. Dopo lo 'sciopero' dei tifosi allo stadio e la petizione contro Lotito che ha raccolto oltre 40mila firme, a Roma sono spuntati migliaia di manifesti (si parla di 15mila copie) in diversi punti della città contro il senatore azzurro: "Finché c'è Lotito non avrete il nostro voto" la scritta che compare sul simbolo di Forza Italia sbarrato.
La protesta è finita subito su siti, blog e social di tifosi e ultras biancocelesti.