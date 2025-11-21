circle x black
Formula 1, prove libere e qualifiche a Las Vegas: orari e dove vederle in tv

Il Mondiale torna protagonista negli Stati Uniti

Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
Charles Leclerc - Ipa/Fotogramma
21 novembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte da Las Vegas, dove sabato 22 novembre andranno in scena l'ultima sessione di prove libere e le qualifiche - in diretta tv e streaming. Nell'ultimo appuntamento del Mondiale in Brasile a trionfare è stata la McLaren di Lando Norris, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli e dalla Red Bull di Max Verstappen, terzo a chiudere il podio.

Quinto Oscar Piastri, che si gioca il titolo Piloti con il compagno di scuderia papaya, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono state costrette a un clamoroso doppio ritiro.

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Las Vegas: gli orari

L'ultima sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 sono in programma sabato 22 novembre. Le prove libere andranno in scena all'1.30 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 5.

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Las Vegas: dove vederle in tv

Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, mentre le qualifiche saranno disponibili anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti saranno visibili in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che (per quanto riguarda le qualifiche) anche sul sito web di TV8.

