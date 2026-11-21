Andrea Kimi Antonelli segna il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ma la pole position se la prende Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha chiuso in 1:33.893 il giro più veloce delle qualifiche andate in scena di oggi, sabato 21 novembre, ma la penalità di cinque posizioni per il cambio di motore lo costringerà a partire dalla sesta posizione. Ne approfitta quindi l'olandese della Red Bull, che chiude in 1:34.151 e partirà dalla pole inseguito dall'altra Mercedes di George Russell e dalla McLaren di Lando Norris.

Quarto Isack Hadjar con la seconda Red Bull, mentre la Racing Bulls Arvid Lindblad sorprende con il quinto tempo. Dopo Antonelli ecco Liam Lawson, sempre su Racing Bulls, seguito dalle Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto. A chiudere la top ten c'è la Ferrari di Charles Leclerc (grazie alle dieci posizioni di penalità comminate a Oscar Piastri), con Lewis Hamilton che si piazza undicesimo in griglia. Entrambe le Rosse sono state protagoniste di una sessione di qualifiche estremamente complicata e conclusa con l'eliminazione in Q2.

Formula 1, la griglia di partenza Gp Las Vegas

La griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151

2. George Russell (Mercedes) 1:34.224

3. Lando Norris (McLaren), 1:34.244

4. Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592

5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090

8. Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105

9. Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314

10. Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197

11. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253

12. Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993

14. Alexander Albon (Williams) 1:36.125

15. Rafael Camara (Haas) 1:36.220

16. Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383

17. Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601

20. Carlos Sainz (Williams) 1:35.641

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550

22. Oliver Bearman (Haas) 1:48.005