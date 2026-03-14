Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo﻿, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua giovanissima carriera. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto 'accontentarsi' della seconda posizione.

Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai.

Dietro le rosse le due McLaren di Lando Norris, campione de mondo in carica, e Oscar Piastri, mentre soltanto ottavo finisce la Red Bull di Max Verstappen, già deludente con il nono posto conquistato nella Sprint e ancora preceduto dalla Alpine di Pierre Gasly.