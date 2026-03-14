circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Antonelli in pole in Cina davanti a Russell e Leclerc

Il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di Shanghai

Andrea Kimi Antonelli - Afp
Andrea Kimi Antonelli - Afp
14 marzo 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo﻿, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, conquistando così la prima pole della sua giovanissima carriera. Accanto a lui ci sarà il compagno di squadra George Russell, che dopo aver trionfato nella gara Sprint di Shanghai, ha avuto qualche problema al motore durante il Q3 ed ha dovuto 'accontentarsi' della seconda posizione.

Seconda fila Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che partiranno rispettivamente terzo e quarto, già sul podio nella gara corta di Shanghai.

Dietro le rosse le due McLaren di Lando Norris, campione de mondo in carica, e Oscar Piastri, mentre soltanto ottavo finisce la Red Bull di Max Verstappen, già deludente con il nono posto conquistato nella Sprint e ancora preceduto dalla Alpine di Pierre Gasly.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 qualifiche qualifiche gp cina gp cina russell ferrari hamilton leclerc
Vedi anche
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza