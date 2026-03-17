Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro, fresco di trionfo a Indian Wells, sarà impegnato nel Masters 1000 di Miami, torneo a cui non ha potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol. Sinner è reduce dalla vittoria del primo torneo dell'anno sul cemento della California, dove ha battuto Daniil Medvedev in finale al termine di una partita combattuta conclusasi con un doppio 7-6 per l'azzurro, che ha alzato così il primo trofeo dell'anno.

Sinner, il tabellone a Miami

Sinner debutterà al secondo turno contro il bosniaco Damir Dzumhur o contro un qualificato. Sinner al terzo turno potrebbe trovare il numero 30 del seeding, il francese Corentin Moutet. Agli ottavi probabile incrocio con il russo Andrej Rublev. Nella parte bassa del tabellone presidiata da Sinner spicca la presenza del tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e del russo Daniil Medvedev: a Indian Wells sono stati battuti dall'azzurro in semifinale e in finale.

Quando gioca Sinner?

Due ipotesi sulla data dell'esordio di Sinner. Il tennista azzurro potrebbe esordire a Miami venerdì 20 marzo oppure sabato 21, non prima avendo ottenuto un bye al primo punto ed essendo stato ammesso di diritto al secondo. Per l'orario invece, che verrà stabilito come di consueto il giorno prima della partita, due le opzioni: la sessione diurna che inizierà alle 16 ora italiana o quella serale, al via a partire dalle 24.