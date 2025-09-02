'Quei favolosi anni in cui diventammo azzurri', storia delle nazionali giovanili narrata in un libro con 55 giocatori

L’emozione di vestire per la prima volta la maglia azzurra, capire che lasciare famiglia e amici, che i sacrifici fatti fino a quel momento hanno avuto effettivamente un senso; cantare l’inno e commuoversi pensando agli affetti più cari: sono istantanee che hanno vissuto tanti giocatori, tutti accomunati dall’aver vestito l’azzurro della Nazionale in età giovanile.

Ricordi indelebili, perché -come ha ricordato il capo delegazione azzurro, Gianluigi Buffon- “alla fine, non c’è niente da fare: quelli da giovane sono i ricordi più belli”.“Quei favolosi anni in cui diventammo Azzurri”, firmato dal giornalista Paolo Corbi per Giunti Editore in collaborazione con Figc, è un viaggio nella storia del calcio italiano, raccontato però da un’angolazione finora inedita: gli 80 anni di attività delle Nazionali Giovanili. Anno dopo anno, competizione dopo competizione, 55 calciatori che hanno fatto parte delle “Under” accompagnano l’autore nel racconto di vittorie memorabili e sconfitte crudeli, di sogni e di speranze, di golden gol e calci di rigore, di emozioni e ricordi.

Il libro è stato presentato oggi nell’aula magna di Coverciano alla presenza del presidente federale, Gabriele Gravina, già capodelegazione della Nazionale Under 21 per molti anni: “L’Azzurro ci unisce, sempre. È ciò che identifica la ragione per cui in Italia si inizia a calciare un pallone da bambini, per cui si piange per un successo o per una sconfitta, consapevoli che la maglia della Nazionale appartiene a tutti gli italiani” ha sottolineato lo stesso presidente della Figc". “Giunti è particolarmente orgogliosa di aver realizzato, in collaborazione con FIGC, questa inedita Opera Editoriale” ha affermato il Direttore Editoriale Adulti di Giunti Editore, Luigi Belmonte.

“Questa è una storia calcistica ma non solo -ha evidenziato l’autore e capo ufficio stampa della FIGC, Paolo Corbi- perché parla soprattutto di emozioni, speranze, difficoltà affrontate, amicizie, gioie e delusioni, vissute da ragazzi che diventano campioni attraverso l’azzurro ma anche di altri che non ce la faranno. Presente anche il Ct Gattuso, che ha ricordati gli anni in Under 18 con Francesco Rocca: “Era un sogno essere lì. Il mister all’epoca ci faceva fare tre allenamenti al giorno: il primo era prima di colazione... E poi cantare l’inno… dà sempre emozioni, ma da giovani ancora di più”.

Gli Azzurri che accompagnano il racconto. In “ordine di apparizione”: Umberto Motto, Edoardo Reja, Fabio Capello, Antonello Cuccureddu, Gabriele Oriali, Bruno Giordano, Lionello Manfredonia, Carlo Ancelotti, Antonio Di Gennaro, Cesare Prandelli, Giuseppe Bergomi, Chicco Evani, Roberto Mancini, Riccardo Ferri, Roberto Baggio, Renato Buso, Fabio Gallo, Massimiliano Cappellini, Stefano Impallomeni, Angelo Peruzzi, Dario Marcolin, Demetrio Albertini, Francesco Totti, Francesco Toldo, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Nicola Ventola, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Gennaro Ivan Gattuso, Simone Perrotta, Alberto Gilardino, Christian Maggio, Giorgio Chiellini, Giampaolo Pazzini, Daniele De Rossi, Andrea Barzagli, Lorenzo De Silvestri, Andrea Ranocchia, Giacomo Bonaventura, Alberto Paloschi, Mario Balotelli, Ciro Immobile, Alessandro Florenzi, Federico Dimarco, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Nicolò Barella, Samuele Ricci, Giacomo Raspadori, Lorenzo Pirola, Cesare Casadei, Niccolò Pisilli, Francesco Camarda, Wilfried Gnonto.

Con loro, sono intervenuti il Presidente della FIGC e Capo Delegazione dell’Under 21 dal 2002 al 2015 Gabriele Gravina, che ha firmato la prefazione del volume; Patrizia Panico, prima allenatrice a far parte dello staff dell’Under 21 oltre che tecnico dell’Under 15; i medici Alberto Conforti, Carlo Tranquilli e Angelo De Carli.