circle x black
Cerca nel sito
 

Quintieri: "Investire in cultura non è spesa ma moltiplicatore di valore economico e sociale"

Così il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, intervenendo alla presentazione di Io sono Cultura 2025.

Quintieri:
25 novembre 2025 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Investire in cultura non è solo una spesa: significa generare un ritorno economico, sociale e ambientale. È un vero moltiplicatore di valore per i territori e per il Paese”. Lo ha dichiarato Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, intervenendo alla presentazione di Io sono Cultura 2025. (Video)

Quintieri ha sottolineato come il nuovo rapporto “abbia dedicato grande attenzione al tema dell’impatto, un elemento decisivo per comprendere quanto la cultura contribuisca alla rigenerazione urbana, al miglioramento dell’ambiente, alla crescita della coesione e del capitale sociale, oltre che alla formazione di comunità più consapevoli e più colte”. “Come banca pubblica per lo sport e la cultura – ha aggiunto – misuriamo lo Sroi di ogni progetto. Nel solo 2024 si è assestato a 3,36x: per ogni euro speso, ci sono stati ritorni sociali tre volte superiori. Per questo la nostra missione è investire, anche con sistemi di incentivazione, in un settore che restituisce molto più di quanto riceve”.

Il presidente dell’Icsc ha poi evidenziato le criticità che ancora frenano il pieno sviluppo del comparto: “La difficoltà maggiore, guardando alle differenze tra sport e cultura, è la scarsa cultura finanziaria. Finanziamo musei, studentati, cinema, ma anche molte piccole realtà che fanno fatica ad accedere al credito. Esiste ancora l’abitudine a contare quasi esclusivamente sul contributo a fondo perduto, pubblico o filantropico, mentre manca la cultura dell’indebitamento virtuoso, anche a fronte dei nostri tassi agevolati”. Quintieri ha ricordato che “nel corso degli anni abbiamo investito 200 milioni, ma dobbiamo fare di più. Per riuscirci serve un cambio di passo dell’intero sistema”, ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cultura investimento ritorno economico sociale ambientale
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza