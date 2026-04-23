circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Ranieri 'spegne' lite con Gasperini: "Stanno dando tutto, uniti per un unico scopo"

Il dirigente giallorosso è tornato a parlare dopo il caso scoppiato con il tecnico

Claudio Ranieri - Fotogramma
Claudio Ranieri - Fotogramma
23 aprile 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Claudio Ranieri 'spegne', o forse rimanda, la lite con Gian Piero Gasperini. Oggi, giovedì 23 aprile, il dirigente giallorosso è tornato a parlare dopo il battibecco a distanza con l'allenatore della Roma prima della partita interna con il Pisa. "Ci aspettiamo il meglio. I ragazzi stanno dando tutto, quindi forza Roma sempre comunque vada. E tutti uniti per un unico scopo", ha detto il senior advisor al Salone d'Onore del Coni, dove ha ricevuto il 'Premio Città di Roma'.

CTA

"Ricevo questo premio con orgoglio, è dedicato alla città di Roma. È qualcosa di bello, parti dal basso e vieni premiato qui, è qualcosa che da bambino non mi sarei aspettato", ha aggiunto Ranieri, "ringrazio tutti per aver pensato a me e per il lavoro meraviglioso che state facendo. Soprattutto in un momento storico come questo, in cui i ragazzi non sanno dove andare e non hanno un sogno, voi state aprendo la via per un sogno a tanti ragazzi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma gasperini ranieri gasperini ranieri lite ranieri gasperini
Vedi anche
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere
Ue, tutto pronto ad Agia Napa per la cena dei leader: le videonews dal nostro inviato
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza