I commenti nel rione cuore del tifo giallorosso, ma c'è anche chi punta su Gasperini
Archiviata l'epoca del Capitano Francesco Totti, congedato senza troppe concessioni alla nostalgia, sfumata l'illusione di una bandiera come Davide De Rossi a traghettare la Roma in cima alla classifica, ecco un altro pilastro giallorosso come il 'divo Claudio' accompagnato alla porta. Il Ranieri 'de Testaccio', romanista appassionato e osannato, ha perso la sua battaglia con il tecnico torinese Gian Piero Gasperini. Nello storico rione cuore del tifo giallorosso si incassa l'ennesimo addio con un misto tra lo sgomento e il rammarico. "Male. Questa notizia l'ho presa proprio male - commenta all'Adnkronos un tifoso residente a pochi passi dalla piazza testaccina dove i ragazzini giocano ancora a palla mentre gli anziani si godono il sole - Ranieri è la Roma, io lo voglio. Pur con tutte le difficoltà, probabilmente ha esagerato, ma guai a chi lo tocca. Non discuto né la Roma né Ranieri, vediamo come va a finire, speriamo in una soluzione".
"Sono due leoni in gabbia - gli fa eco un amico, venuto a dargli manforte - uno ha fatto la storia dell'Atalanta, l'altro della Roma. Questa società si è dimenticata di Totti, di De Rossi. C'è qualcosa che non va. Che manca, l'amore?". "Ranieri è di Testaccio, romanista ed ex giocatore della Roma. Una persona affidabile - dice ancora un tifoso giallorosso della prima ora, oggi ultrasettantenne in giro con la sua bassottina ("pure lei è romanista", tiene a precisare) - Gasperini con l'Atalanta andava bene perché gli compravano tutti i giocatori che voleva. Probabilmente con Ranieri ci sono state troppe discussioni sui calciatori, chi la pensa in un modo e chi in un altro, non si sono messi d'accordo. Se non altro ora Ranieri potrà andare ad allenare la Nazionale, ne capisce di calcio, ci ha giocato e se lo merita".
"Siamo rimasti un po' dispiaciuti. Ranieri è, è stato e rimarrà per sempre un grande simbolo per noi - dicono due amici davanti allo storico Roma Club Testaccio - Gasperini ha fatto buone cose quest'anno, c'é stata una certa ripresa anche se non abbiamo avuto degli ottimi risultati. Quest'anno sono sicuro che andremo molto meglio". "Ranieri non si è comportato bene ed è giusto che ci sia Gasperini - il commento controcorrente di un altro tifoso testaccino - Io credo nel futuro della Roma, avanti così". (di Silvia Mancinelli)