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Addio di Ranieri alla Roma, lo sconcerto dei tifosi nella 'sua' Testaccio

I commenti nel rione cuore del tifo giallorosso, ma c'è anche chi punta su Gasperini

Claudio Ranieri (Ipa)
Claudio Ranieri (Ipa)
24 aprile 2026 | 18.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Archiviata l'epoca del Capitano Francesco Totti, congedato senza troppe concessioni alla nostalgia, sfumata l'illusione di una bandiera come Davide De Rossi a traghettare la Roma in cima alla classifica, ecco un altro pilastro giallorosso come il 'divo Claudio' accompagnato alla porta. Il Ranieri 'de Testaccio', romanista appassionato e osannato, ha perso la sua battaglia con il tecnico torinese Gian Piero Gasperini. Nello storico rione cuore del tifo giallorosso si incassa l'ennesimo addio con un misto tra lo sgomento e il rammarico. "Male. Questa notizia l'ho presa proprio male - commenta all'Adnkronos un tifoso residente a pochi passi dalla piazza testaccina dove i ragazzini giocano ancora a palla mentre gli anziani si godono il sole - Ranieri è la Roma, io lo voglio. Pur con tutte le difficoltà, probabilmente ha esagerato, ma guai a chi lo tocca. Non discuto né la Roma né Ranieri, vediamo come va a finire, speriamo in una soluzione".

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"Sono due leoni in gabbia - gli fa eco un amico, venuto a dargli manforte - uno ha fatto la storia dell'Atalanta, l'altro della Roma. Questa società si è dimenticata di Totti, di De Rossi. C'è qualcosa che non va. Che manca, l'amore?". "Ranieri è di Testaccio, romanista ed ex giocatore della Roma. Una persona affidabile - dice ancora un tifoso giallorosso della prima ora, oggi ultrasettantenne in giro con la sua bassottina ("pure lei è romanista", tiene a precisare) - Gasperini con l'Atalanta andava bene perché gli compravano tutti i giocatori che voleva. Probabilmente con Ranieri ci sono state troppe discussioni sui calciatori, chi la pensa in un modo e chi in un altro, non si sono messi d'accordo. Se non altro ora Ranieri potrà andare ad allenare la Nazionale, ne capisce di calcio, ci ha giocato e se lo merita".

"Siamo rimasti un po' dispiaciuti. Ranieri è, è stato e rimarrà per sempre un grande simbolo per noi - dicono due amici davanti allo storico Roma Club Testaccio - Gasperini ha fatto buone cose quest'anno, c'é stata una certa ripresa anche se non abbiamo avuto degli ottimi risultati. Quest'anno sono sicuro che andremo molto meglio". "Ranieri non si è comportato bene ed è giusto che ci sia Gasperini - il commento controcorrente di un altro tifoso testaccino - Io credo nel futuro della Roma, avanti così". (di Silvia Mancinelli)

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Ranieri Roma Gasparini Testaccio
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