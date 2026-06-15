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Real Madrid, ufficiale Cucurella: colpo da 60 milioni per Mourinho

Si tratta del terzo acquisto dei Blancos in questa sessione di mercato

Marc Cucurella - IPA
Marc Cucurella - IPA
15 giugno 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Colpo di mercato del Real Madrid. I Blancos hanno raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Marc Cucurella, che resterà legato al club spagnolo per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032. Si tratta di un'operazione da circa 60 milioni, 55 milioni di base fissa più 5 di bonus. Per il nuovo tecnico José Mourinho è dunque il terzo colpo importante di un mercato che fin qui ha regalato diverse sorprese, dopo Konaté e Dumfries.

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Real Madrid, ufficiale Cucurella

“Il Real Madrid CF e il Chelsea FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Marc Cucurella, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni, fino al 30 giugno 2032” si legge nel comunicato pubblicato oggi, lunedì 15 giugno, dal club madrileno.

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